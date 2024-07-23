Молодежь Подмосковья отправилась на Тавриду в Крым

Делегация Московской области отправилась в Крым покорять Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 26 по 28 августа в бухте Капсель в Судаке. Формированием и отправкой подмосковной делегации в Крым занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Таврида — это главное креативное мероприятие года, на которое мы регулярно формируем и отправляем делегацию нашей молодежи. В этом году в нее вошли более 240 самых активных ребят со всего региона — молодых творцов в области музыки, танца, живописи, театра, компьютерных технологий, медиа и тд. Участников фестиваля ждут 3 насыщенных дня — увлекательные мастер-классы, яркие шоу с участием звезд, демонстрация достижений науки и искусства, показ работ современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок. Кроме этого, мы традиционно организовываем стенд Московской области, где будут представлены культурные и гастрономические достижения нашего любимого Подмосковья. Там наши друзья со всей России познакомятся с традициями региона и увезут с собой приятные воспоминания и сувениры. Уверена, ребята весело, а главное, с пользой проведут это время. Желаю удачи!», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Для Алины Тетиевской из Мытищ это уже 6 поездка на фестиваль. Она — актриса Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», а также работает с молодыми ребятами в молодежном центре «Импульс» и занимается реализацией собственного проекта «Лига квизов».

«Таврида — это круто! Это самое творческое место в мире, новые впечатления, вдохновение, постоянный, профессиональный рост. Но самое важное и самое ценное на Тавриде — это люди. Потому что ты обрастаешь такими связями, о которых ты даже и не мечтал, и это вдохновляет тебя на новые свершения. А главное — это такая помощь, сеть коллег и друзей по всей стране, что кажется, возможно, все. Большое спасибо Министерству информации и молодежной политики Московской области за эту возможность!» — сказала Алина Тетиевская.

Темой стенда Московской области в рамках выставки регионов «АРТ-ЭКСПО» стало «Подмосковье — это любовь». В программе запланированы открытые лекции, мастер-классы, ежедневные дегустации локальной продукции с занимательными историями. Гости стенда продегустируют знаменитый подмосковный фермерский сыр Олега Сироты, узнают про зарайскую коврижку и коломенскую пастилу — уникальные продукты, которые по праву считаются народно-художественным промыслом Подмосковья со своей культурой и историей. А также любой посетитель резиденции Подмосковья в Крыму сможет насладиться мороженым «Чистая Линия», производственные мощности которого находятся на территории Московской области — то, что нужно под палящим крымским солнцем.

Фестиваль «Таврида.АРТ» — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году центральная тема фестиваля — культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны. Их колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном видении.

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