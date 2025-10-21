Молодежь Подмосковья может выиграть поездку на Дальний Восток

Стартовала регистрация и прием заявок на участие в онлайн-викторине — Всероссийском конкурсе видео-эссе «Мой Дальний». Конкурс проходит в онлайн-формате и предоставляет участникам уникальную возможность выиграть бесплатное путешествие в один из регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участие в конкурсе могут принять школьники и студенты в возрасте от 14 до 18 лет включительно. Участникам предлагается снять видеосюжет, в котором они расскажут о своем взгляде на Дальний Восток, его уникальности, культуре, природе и возможностях через личную историю или эмоциональное повествование.

Каждому участнику будет назначен один из регионов Дальнего Востока для создания своего видео-эссе. Готовые видео-эссе участники должны разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами конкурса: #МойДальний, #ВКадреДальний, #ЖивиНаДальнем, а затем загрузить ссылку на ролик в личном кабинете на сайте конкурса.

Работы будут оцениваться по различным критериям, включая соответствие тематике конкурса, оригинальность подачи материала, артистизм автора и качество технического исполнения. В состав жюри конкурса войдут журналисты, блогеры, режиссеры, телеведущие, деятели культуры и представители региональных министерств культуры, образования, туризма и молодежной политики. В случае равенства баллов приоритет будет отдан заявке, которая была подана раньше.

По итогам будут определены 10 победителей, которые получат бесплатные путешествия на двоих на Дальний Восток. Кроме того, 20 финалистов, набравших максимальное количество баллов, получат гарантированные призы.

Конкурс видео-эссе «Мой Дальний» является продолжением «Большого дальневосточного квеста» — масштабного проекта, направленного на популяризацию Дальнего Востока России среди молодежи и его уникальной природы, богатой культуры и истории. На официальном сайте конкурса размещены информационные видеоролики и справки о регионах, которые помогут участникам погрузиться в атмосферу Дальнего Востока. Также регионы ДФО подготовили специальные мастер-классы для участников конкурса.

Основные этапы конкурса:

Регистрация участников: с 1 сентября 2025 года до 15 ноября 2025 года (включительно).

Загрузка ссылки на видеоролик в личном кабинете на сайте конкурса: с 1 сентября 2025 года до 21 ноября 2025 года (включительно).

Объявление результатов конкурса: 30 ноября 2025 года.

Церемония награждения пройдет в онлайн-формате в Национальном центре «Россия». Там же в ноябре будет открыта экспозиция, погружающая посетителей в мир возможностей и перспектив, которые открываются перед каждым на Дальнем Востоке.

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.