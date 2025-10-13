Молодежь Подмосковья может принять участие во Всероссийском проекте «Профразвитие»

Всероссийский проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» представил новую серию онлайн-курсов, созданных специально для тех, кто делает первые шаги в профессии и хочет построить карьеру мечты. Новая программа объединяет все самое важное для старта и развития карьеры: адаптацию на новом месте, развитие коммуникаций, грамотную самопрезентацию и даже экологичное завершение трудовых отношений. Для жителей Московской области все курсы бесплатны и доступны на платформе rsv.ru в разделе «Обучение» по тегу #карьера_мечты. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Проект «Профразвитие» реализуется уже два года ивключает онлайн-курсы, стажировки, карьерные треки и экспертные сервисы, которые помогают молодежи уверенно двигаться к успеху. За это время более 170 тысяч участниковпрошли обучение, попробовали себя на стажировках в крупнейшие российские компании и получили первые офферы. В новой линейке курсов собраны практические советы, реальные кейсы и рекомендации для отработки ключевых навыков, необходимых каждому, кто делает первые шаги в профессии.

«При создании серии образовательных курсов команда проекта „Профразвитие“ опиралась на реальные запросы ребят, которые только начинают карьеру. Многие сталкиваются с трудностями — не знают, как адаптироваться в коллективе, написать сопроводительное письмо, наладить общение с наставником или понять, куда двигаться дальше. Поэтому девять новых программ охватывают ключевые темы — от адаптации и коммуникаций до карьерного планирования и личной эффективности. Все курсы практичные, короткие и удобные для прохождения онлайн. Они не только дают знания, а помогают молодым ребятам чувствовать себя увереннее при первом собеседовании, например, и осознанно принимать решения — с пониманием своих целей и возможностей»», — отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Для тех, кто ищет работу или планирует откликаться на вакансии, курс «Сопроводительное письмо. Как попасть в точку за несколько секунд» поможет превратить обычное письмо в мощный инструмент самопрезентации, выделиться среди десятков кандидатов и показать работодателю свою мотивацию. Здесь разбираются реальные ошибки соискателей и советы, как заинтересовать рекрутера с первых строк.

Курс «Как выбрать карьерный путь?» поможет разобраться, какие виды карьеры существуют — от корпоративной до предпринимательской, а также научит анализировать свои сильные стороны, ценности и амбиции, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие.

Курс «Виды мотивации при планировании карьеры» — подкаст о том, что на самом деле движет людьми, когда они выбирают профессию или решают сменить работу. Он поможет понять, почему иногда пропадает вдохновение, и научит поддерживать внутренний драйв.

Курс «Секреты адаптации» — гид для тех, кто только начинает свой путь в новой компании. Он научит, как подготовиться к первому рабочему дню, наладить контакт с коллегами и наставником, грамотно выстраивать отношения с руководителем и уверенно пройти испытательный срок. После него первый день на новой работе уже не будет стрессом, а станет стартом профессионального роста.

Коммуникация в команде — ключ к успеху, и курс «Отношения с коллегами» создан помочь развить эмоциональный интеллект, понимать эмоции других, сохранять самообладание и находить общий язык даже в сложных ситуациях. Это навык, который сегодня ценится не меньше, чем профессиональные знания.

Базовый, но необходимый инструмент современного специалиста — курс «Правила деловой переписки» — помогает писать четкие и грамотные письма, выстраивать деловое общение, избегать ошибок и экономить время — свое и чужое.

Иногда рост требует перемен, и курс «Экологичное увольнение. Как уйти из организации, сохранив деловую репутацию» подскажет, как это сделать корректно и без стресса: грамотно сообщать о своем решении, передавать дела, сохранять отношения с руководителем и коллегами, управлять эмоциями и уходить, оставляя за собой хорошие впечатления и полезные связи.

Курс «Развивайся как профи. Твой путь к успешной карьере» — это пошаговый навигатор по поиску работы и построению карьеры. Программа дает понимание, как развивать свои сильные стороны, управлять карьерным ростом и сохранять уверенность в любых ситуациях.

Партнерский курс «Направляя студенчество: основы наставничества и эффективной адаптации обучающихся» от Российского союза молодежи — практическое руководство для тех, кто хочет выстроить систему поддержки первокурсников и сделать процесс адаптации в вузе комфортным. Программа помогает понять, как работает студенческое наставничество, какие роли в нем играют куратор и старшекурсник, как создать атмосферу доверия и вовлеченности в группе.

Онлайн-курсы «Профразвития» уже прошли десятки тысяч участников. Молодые специалисты отмечают, что после обучения легче проходят собеседования, быстрее адаптируются на новой работе и лучше понимают, как строить карьеру, не теряя мотивации и уверенности в себе.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.

