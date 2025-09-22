Молодежь Подмосковья может поучаствовать в онлайн-курсе «Система молодежной политики»

Стартовал онлайн-курс «Система молодежной политики» в рамках программы Росмолодежи «Проводники смыслов». Курс дает представление о методах, задачах и ключевых принципах реализации молодежной политики в России и предназначен для молодых людей, которые хотят погрузиться в сферу молодежной политики, а также для тех, кто уже работает в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Лекторами выступают руководители крупных организаций и федеральных ведомств, ответственных за осуществление сферы молодежнои политики.

Курс состоит из пяти тем: «Ценности и смыслы молодежной политики в России» посвящен приоритетам государства в отношении молодежи и детей, роли Росмолодежи и ее задачах, стратегических документах и законодательных актах сферы молодежной политики. Тема «Мололежная политика и воспитание»— про акторов молодежной политики и их работе с детьми и молодежью. Тема «Ключевые организации в системе молодежной политики, воспитания и просветительской деятельности» познакомит с деятельностью президентской платформой «Россия — страна возможностей», Российского общества «Знание» и АНО «ИРИ».

Тема «Направления деятельности Росмолодежи» расскажет об основных направлениях и проектах Росмолодежи и как осуществляется их координация. Пятая тема — «Ключевые инструменты в сфере молодежной политики» посвящена инструментам реализации молодежной политики: от цифровых сервисов до деятельности общественных движений.

В создании курса приняли участие Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Движение Первых, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», Институт развития интернета и многие другие.

Программа «Проводники смыслов» направлена на формирование сообщества из числа педагогов, тренеров, старост и других участников, работающих с молодежью.

В результате будет создана сеть компетентных наставников для поддержки молодого поколения в соответствии с приоритетами государственной политики.

Курс доступен по ссылке: https://academy.myrosmol.ru/courses/184.

