Молодежь Подмосковья может поучаствовать в конкурсе законотворческих инициатив

Конкурс посвящен памяти председателя молодежного парламента Донецкой Народной Республики Максима Роганова, погибшего 10 июля 2022 года во время обстрела гуманитарной миссии в ДНР.

«Это хорошая возможность для наших ребят проявить себя, поучаствовать в законотворчестве и продолжить дело Максима Роганова. Благодаря участию в конкурсе, молодые люди смогут продемонстрировать свои идеи на высоком уровне, понять, как создаются законы, и непосредственно поучаствовать в этом процессе. Приглашаем всех молодых и амбициозных граждан принять активное участие в этом конкурсе. Это ваш шанс проявить себя, внести реальный вклад в развитие общества. Нам нужен ваш свежий взгляд и нестандартные решения», — подчеркнула председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Депутат Мособлдумы, и. о. председателя палаты молодых законодателей при совете федерации РФ Лев Закиров подчеркнул, что конкурс имеет и символическое значение.

«К сожалению, наш коллега погиб, мужественно выполняя свой долг. Важно, чтобы молодежь не забывала об этом. Это, конечно, и профессиональное значение, нужно чтобы молодежь активнее включалась в законотворчество, молодые люди чувствуют, какие изменения сегодня особенно важны. У нашего молодежного парламента очень много общих идей, много инициатив, которые направлены не только на то, чтобы изменить молодежную политику, но и в целом сделать жизнь людей лучше», — сказал Закиров.

Лев Закиров добавил, что победители конкурса получат возможность принять участие в стажировке в комитете Государственной Думы по молодежной политике. «Этот конкурс — это в целом площадка для роста. В любом случае нужно будет определиться с победителем, но уверен, что многие участники конкурса предложат действительно классные идеи, которые могут быть взяты за основу дальнейшей работы. Палата молодых законодателей также готова приглашать на стажировку ребят, которые по тем или иным причинам не станут победителями, но предложат что-то действительно интересное. Это будет хороший обмен опытом», — отметил Закиров.

Конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова

Принять участие в проекте могут граждане РФ в возрасте от 14 лет.

В рамках конкурса в 2024 году участникам необходимо представить творческое исследование, которое содержит проблему и пути ее решения, предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие основную идею, цели и предмет законодательного регулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности и список литературы.

Прием работ продлится до 20 сентября 2024 года.

На конкурс принимаются работы по следующим основным направлениям: физическая культура, спорт, туризм и экология; информационная политика, информационные технологии и связь; культура, образование; труд, социальная политика и охрана здоровья; экономика и предпринимательство; региональная политика, развитие инфраструктуры и ЖКХ; развитие гражданского общества, местных сообществ, дела национальностей, международные дела и безопасность; регламент и контроль; промышленность, наука и инновации; молодежная политика.

Победители конкурса получат возможность принять участие в федеральной форумной кампании и стажировке в комитете Государственной Думы по молодежной политике.

Подробная информация и положение о конкурсе размещены в официальном телеграм-канале молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации.

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