Молодежь Подмосковья может поучаствовать в конкурсе к 295-летию полководца Суворова

Запущен Всероссийский творческий конкурс «Как много в имени Суворов для сердца русского слилось». Конкурс проводится с 22 июля по 1 декабря этого года в рамках празднования Года Защитника Отечества и приурочен к 295-летию со дня рождения Александра Васильевича Суворова, выдающегося русского полководца, национального героя России. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Принять участие в конкурсе могут люди в возрасте от 7 лет. Первый этап конкурса — регистрация участников и сбор конкурсных работ — проходит с 22 июля по 1 октября. Со 2 октября по 1 декабря — пройдет экспертная оценка в заочном формате и награждение победителей.

Работы можно выполнить в рамках трех номинациях:

«Образ А. В. Суворова в живописи и графике» — участники представляют творческую работу в виде живописного или графического произведения любого жанра;

«Образ А. В. Суворова в поэзии» — авторское стихотворение, посвященное личности, подвигам, стратегическому наследию или значению А. В. Суворова в истории России,

«Образ А. В. Суворова в медиаискусстве», где можно представить видеоролики, творчески раскрывающие образ полководца и актуальность его принципов.

Победители будут награждены дипломами и памятными призами в конце года, в Москве.

Старт конкурсу дали в ходе пресс-конференции в музее Вооруженных сил Российской Федерации. Участие в мероприятии приняли:

Дмитрий Порваткин — член Подольского Отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области;

Юрий Поляков — советский и российский писатель, драматург;

Владимир Шишов — заведующий отделом патриотической и культурно-массовой работы Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А. В. Суворова»;

Александр Левченков — художник Студии военных художников имени Александра М. Б. Грекова, автор портрета Александра Васильевича Суворова;

Даниил Дедович — младший сержант, ученик Суворовского училища.

Модератором выступила Елена Беликова — директор Роспатриотцентра Росмолодежи.

Дмитрий Порваткин поделился, как опыт и примеры полководцев прошлого помогают современным воинам в выполнении задач. Он отметил, что героизм и самопожертвование защитников Отечества являются примером для военнослужащих сегодня.

«Проведение такого конкурса особенно важно в Год защитника Отечества, мы вспоминаем обо всех великих военных руководителях и начальниках, коим является Александр Васильевич Суворов. Эта фамилия первая приходит нам в голову, когда мы говорим об образце стратегического военного гения. Более 60 сражений, увенчавшихся победой! Кто еще может похвастаться подобным достижением? Это действительно легендарная личность, которую необходимо всячески популяризировать. Как в России, так и заграницей, училища и патриотические образовательные организации до сих пор работают по его методикам. Для молодежи конкурс является особенно значимым, нам интересно увидеть, как сегодня молодое поколение воспринимает образ Суворова. Мы ждем ярких и творческих работ!», — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

В ходе мероприятия участники обсудили важность военного и патриотического воспитания молодого поколения в контексте сохранения исторической памяти и национальной идентичности. Также гости мероприятия приняли участие в экскурсии по музею.

Всероссийский творческий конкурс «Как много в имени Суворов для сердца русского слилось» является важным инструментом сохранения исторической памяти и формирования патриотического сознания. Он предоставит молодежи платформу для самовыражения и глубокого изучения истории России, воинских традиций и роли личности в истории.

Заявку на конкурс можно подать на сайте по ссылке, или через чат-бот @SuvorovKonkurs_Bot.

Организатором мероприятия выступает Роспатриотцентр Росмолодежи.

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