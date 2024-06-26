Молодежь Подмосковья может поучаствовать в акции «Стимул мечты — это сам ты!»

Федеральным агентством по делам молодежи организовано проведение акции ко Всемирному дню борьбы с наркоманией «Стимул мечты — это сам ты!», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Акция проходит в период с 26 июня по 3 июля 2024 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Целью акции является привлечение внимания широких слоев молодежи к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативном воздействии на психологическое и физиологическое здоровье человека и акцентирование внимания на позитивной альтернативе потреблению наркотиков, такой как здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов.

К участию в акции допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках акции в период с 26 июня по 10 июля пройдет Всероссийский конкурс «Стимул мечты — это сам ты!». Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе осуществляется в период с 26 июня 2024 года по 10 июля 2024 года в ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.

Целью конкурса является популяризация в молодежной среде здорового образа жизни, семейных ценностей, духовного и физического саморазвития, достижения иных жизненных успехов как инструментов профилактики потребления наркотических и иных психоактивных веществ, их негативного воздействия на психологическое и физиологическое здоровье человека.

Более подробно узнать о конкурсе можно на официальном сайте: myrosmol.ru.

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