Молодежь Подмосковья может подать заявку на конкурс «Школа межэтнической журналистики»

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет конкурсный набор на 2025 год. Приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из всех регионов России. Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году планируется работа не менее 16 региональных школ, по две в каждом федеральном округе. Участие бесплатное, но предусмотрен конкурсный отбор. Подать заявку может любой мотивированный молодой человек, однако приоритет будет отдан тем, кто уже работает в СМИ, учится на факультетах журналистики и смежных направлений или ведет собственный блог.

Куратор проекта Юлия Бобкова отметила, что список регионов для очных занятий объявят позже. По ее словам, у студентов онлайн-формата такие же шансы успешно завершить первый модуль и перейти на второй, как и у очников. Для участия в отборе нужно отправить мотивационное письмо на school@nazaccent.ru и пройти собеседование.

Программа обучения включает два модуля: региональный и федеральный. В рамках регионального модуля слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике, основах государственной национальной политики и научатся работать с межнациональной темой в разных форматах. Федеральный модуль состоит из лекций ведущих специалистов, этноэкспедиций, хакатонов и творческих лабораторий.

Лучшие студенты регионального модуля поедут на очный федеральный модуль в Москву. Преподаватели очного модуля — ведущие эксперты по межнациональным отношениям, журналисты региональных и федеральных СМИ, представители органов государственной власти. По окончании каждого этапа слушатели получат сертификаты. Занятия начнутся осенью-зимой 2025 года: региональный модуль пройдет с сентября по ноябрь, а федеральный — в декабре.

«Школа межэтнической журналистики» была основана в 2010 году по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и с 2015 года работает как всероссийский наставнический проект. За время существования более 3000 молодых журналистов прошли подготовку в области межнациональной тематики.

Курс 2025 года организован совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.

