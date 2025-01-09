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Молодежь Подмосковья до 30 января может зарегистрироваться на Арт-кластер «Таврида»

АНО «Таврида.Арт» при поддержке Росмолодежи развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет образовательные заезды, фестиваль, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты. Так, молодежь Подмосковья до 30 января может зарегистрироваться на Арт-кластер «Таврида», сообщает пресс-служба АНО «Таврида. Арт».

Мероприятия Арт-кластера включены в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуются с 2015 года. Одним из проектов академии является акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида».

В 2025 году с целью создания конкурентоспособных молодежных творческих проектов с последующей реализацией Акселератор пройдет в нескольких регионах РФ.

Целевая аудитория — граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно. С 8 по 13 марта 2025 года Акселератор состоится в Республике Крым на территории Академии.

Участники программы смогут получить знания по основам проектного менеджмента, научиться грамотно презентовать свои идеи, приобрести навыки публичных выступлений, создать проекты для участия в грантовых конкурсах, а также получить обратную связь от экспертов.

В рамках итоговой защиты проектов будут определены финалисты, которые получат наставничество от экспертов программы и приглашение на площадку Арт-кластера в Крыму для участия в конкурсе Росмолодежь.Гранты.

Регистрация на программу доступна до 30 января 2025 года включительно по ссылке: https://tavrida.art/academy/programs/eeade9d5-fc34-4059-b8b3- a0f55935a963.

Участие в акселераторе осуществляется на безвозмездной основе.