Молодежь Московской области все чаще выбирает карты Сбера

За первые семь месяцев 2024 года число владельцев Молодежной СберКарты в Подмосковье в возрасте до 21 года на 38,2% превысило количество клиентов в возрасте от 22 до 25 лет, передает пресс-служба Сбера.

Юные жители Московской области выбирают СберКарту для получения стипендии или зарплаты, для перевода средств, накопления бонусов Спасибо и кешбэка за покупки.

«Молодежь — очень важная группа клиентов для Сбера. Мы постоянно разрабатываем и улучшаем банковские продукты, ориентированные на потребности молодых людей. Одним из таких продуктов является Молодежная СберКарта, которая позволяет пользователям управлять своими финансами. Сотрудничество с молодыми людьми дает эффект синергии: Сберу — создание актуальных и востребованных продуктов, а молодежи — развитие финансовой грамотности», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

Молодежная СберКарта — это дебетовая карта Сбера для клиентов банка. Владельцам карт доступно бесплатное облуживание при получении стипендии на Молодежную СберКарту, повышенный кешбэк в выбранных категориях покупок, а также подписка СберПрайм по специальной цене. Еще одна возможность для держателей Молодежной СберКарты — при оформлении выбрать на сайте банка внешний вид своей будущей карты.

«Уже несколько лет я пользуюсь Молодежной СберКартой, которая выручает меня в разных ситуациях. Покупки в магазинах и онлайн, походы с друзьями в спортзал и на концерты — я могу не брать наличные с собой. На карту я получаю стипендию и могу контролировать свои доходы и расходы при помощи мобильного приложения», — поделилась студентка Алина Чередникова.

Оформить Молодежную СберКарту можно не только в офисе Сбера, но и самостоятельно — в приложении СберБанк Онлайн. Подробнее — на сайте банка.

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