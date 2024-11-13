«Мы — Россия» — флагманский молодежный форум региона, который проходит уже второй год. В четырехдневном образовательном интенсиве принимают участие более 1,5 тыс. юношей и девушек со всех уголков Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Беларуси. Из Дмитрова в мероприятии принимают участие сотрудники комплексного молодежного центра «Сфера» и студенты Дмитровского техникума, передает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Основная программа состоит из пяти блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий, социальные навыки.

Также наша молодежь встречается с известными блогерами и телеведущими и принимает участие в различных мастер-классах.

Особой популярностью на форуме пользуются занятия, которые проводят инструкторы Учебного Центра Тактической Медицины. Многие из них — люди с боевым опытом, кто-то и сейчас отдает свой долг в зоне проведения СВО, поэтому знания, полученные от таких экспертов особенно ценные.

«Участие в молодежных форумах помогает молодым людям расширять кругозор, находить новых друзей и единомышленников, а также развивать коммуникативные навыки и лидерские качества. Межрегиональный форум „Мы — Россия“ предоставляет возможность учиться у опытных экспертов, обмениваться опытом и получать поддержку от сверстников», — отметил врип главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Мероприятие организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.