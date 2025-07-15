Молодежь и студенты вузов РФ могут поучаствовать в премии в сфере медиа «ШУМ»

В период с 29 мая по 25 октября 2025 года проводится Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Проект реализуется АНО «ШУМ» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и правительства Калининградской области.

Премия направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из сферы медиа и журналистики. Премия призвана содействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня молодых создателей контента, журналистов, способствовать развитию

медиапроектов в регионах, созданию условий для формирования и укрепления сообщества молодых журналистов, раскрытию новых талантов, созданию и поддержке традиций в медиасфере.

В прошлом году премия состоялась впервые и объединила более 10 тыс. участников со всех регионов страны.

В 2025 году премия включает 12 номинаций, охватывающих широкий спектр медиапроектов. По итогам премии в каждой номинации будет определено по три победителя. Призовой фонд составит 600 тыс. рублей за первое место, 300 тыс. — за второе, 100 тыс. — за третье. Общий призовой фонд — 12 млн рублей.

Подробная информация о Премии, номинациях, требованиях к участникам и их медиапродуктам размещена на официальном сайте premiyashum.ru.

Премия предусматривает следующие этапы:

заявочный этап, с 29.05.2025 по 17.08.2025 — прием заявок от конкурсантов;

заочный этап, с 05.09.2025 по 20.09.2025 — оценка заявок конкурсантов экспертным советом;

народное голосование, с 29.09.2025 по 18.10.2025 — открытое народное голосование;

очный этап, 24.10.2025 — очная оценка финалистов экспертным советом и выбор победителей.

Торжественная церемония награждения победителей премии пройдет в Национальном центре «Россия» (г. Москва) 25 октября 2025 года. К участию в премии приглашаются молодежь и студенты учебных заведений, находящихся на территории того или иного субъекта РФ, а также студенческих центров, медиацентров, профессиональных сообществ молодых журналистов.