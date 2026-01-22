Молодежь Дмитровского округа прошла мастер-класс по созданию снежинок

сегодня в 17:14

В молодежном центре «Семеновский» Дмитровского округа прошел мастер-класс «Снежинка», где участники освоили техники изготовления декоративных поделок из синельной проволоки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В молодежном центре «Семеновский», входящем в структуру комплексного молодежного центра «Сфера», состоялся творческий мастер-класс «Снежинка». Мероприятие было посвящено освоению техник работы с синельной проволокой — гибким и мягким материалом, популярным в декоративно-прикладном творчестве.

Участники мастер-класса, молодые жители округа, под руководством наставника учились создавать изящные снежинки, используя различные приемы скручивания и соединения проволоки. Готовые изделия отличались оригинальностью и вниманием к деталям, каждая снежинка стала уникальным мини-произведением искусства.

Мастер-класс позволил молодежи познакомиться с новыми техниками рукоделия, развить мелкую моторику и творческие способности. По словам главы округа Михаила Шувалова, молодежные центры становятся площадками для развития инициатив и творческого потенциала молодых людей.

Мероприятие объединило образовательные и творческие задачи, вдохновив участников на дальнейшие эксперименты в декоративно-прикладном искусстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.