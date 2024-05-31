Молодежь Чехова сразилась в «Крокодила»

В ДК «Меридиан» прошла популярная игра «Крокодил» для молодежи городского округа Чехов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники игры проверили свои творческие и коммуникативные навыки. С первых же минут игра захватила всех присутствующих. Используя мимику, жесты и движения, ребята пытались показать загаданное ведущим слово.

Дом культуры проводит мероприятия для всех возрастов, от детей до старшего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.