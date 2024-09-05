Молодая семья из Лотошина решила жилищный вопрос благодаря госпрограмме

сегодня в 11:33

Мама с сыном из городского округа Лотошино переехала от в собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Повар Альбина Эдеева воспитывает 6-летнего сына Михаила. По словам Эдеевой, мальчик ценит ее кулинарные таланты.

«Миша больше всего любит мясные блюда. Это стейки, шашлыки. Даже иногда приходит ко мне на работу. В основном сидит, наблюдает. Иногда помогает принести что-нибудь, специи подать», — сказала Альбина.

Семья делила жилплощадь с родственниками. Идею принять участие в региональной подпрограмме Альбине подал ее дедушка. Последовав совету, ей удалось переехать в «евродвушку».

«Мы долго искали подходящий вариант. В итоге нашли на вторичном рынке с готовым ремонтом. Уже переехали. Квартира прекрасная с одной комнатой и просторной кухней. Мы с Мишей очень рады!» — рассказала Альбина.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.