Молодая мама из Лобни получила ключи от своей первой квартиры

19-летняя Карина, жительница городского округа Лобня, стала полноправной хозяйкой собственного жилья. Торжественное вручение ключей прошло в рамках государственной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жилье полностью готово к заселению: выполнен качественный ремонт, установлена необходимая мебель и бытовая техника.



"Дорогая Карина, от всей души желаю тебе успеха и счастья! Пусть эта квартира станет для твоей семьи местом, где исполняются мечты», — отметила глава округа Анна Кротова в своем телеграм-канале.



С 2023 года в Московской области действует новая система поддержки: помимо получения готового жилья, дети-сироты могут выбрать денежный сертификат на покупку квартиры. В прошлом году этой возможностью воспользовались 7 жителей округа, а двое, как и Карина, получили ключи от новых квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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