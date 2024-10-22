«Молодая Гвардия» примет участие в фестивале рабочих профессий

В Одинцове при поддержке подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» пройдет фестиваль рабочих профессий и современных достижений в автомобилестроении — «ВОЛИН-ФЕСТ 2024», передает пресс-служба партии.

Фестиваль проводится уже в четвертый раз и является авторским социальным проектом, который направлен на популяризацию современных рабочих профессий и продвижение отечественной инженерии.

В этом могу в фестивале примет участие порядка 1,5 тыс. школьников и студентов технических вузов. Среди них — активисты «Молодой Гвардии», которые представят свой стенд и расскажут о деятельности организации и актуальных специальностях.

В программе запланирована выставка электромобилей и ретро-автомобилей, тренинги и мастер-классы от Дениса Бучкина, творческие конкурсы, выступление военно-патриотических и исторических организаций, ярмарка вакансий от 40 предприятий, а также представлено более 30 профессий современного автосервиса.

«Одна из главных проблем, с которой сейчас сталкивается молодежь, — этотрудоустройство. „Молодая Гвардия“ много работает в этом направлении, в частности, мы регулярно организуем мероприятия по профориентации, посещения предприятий и компаний, обеспечиваем занятость в наших рядах. На этом фестивале многие ребята смогут узнать об интересных рабочих профессиях, какие специальности бывают и какие у них перспективы. В свою очередь, мы расскажем о деятельности нашей организации и о перспективах молодежи», — рассказала руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

В современном выставочном комплексе «ВОЛИН-ЭКСПО» будут продемонстрированы актуальные достижения в области автомобилестроения. Участники смогут ознакомиться с процессом производства транспортных средств, а также с услугами по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. На выставке также продемонстрируют продукцию ведущих российских и международных компаний, работающих в области автомобилестроения.

Мероприятие состоится 24 октября в 11:00 по адресу: Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы, Можайское ш., д. 2А (Волин Экспо).

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/sqMhtKwPY7sXJ5gW7

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.