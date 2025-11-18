«Молодая Гвардия Единой России» отметила 20-летие

Региональные отделения организации открыты во всех субъектах страны, в том числе — в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Ежегодно МГЕР проводит несколько десятков тысяч мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней.

Своими реальными делами и инициативами, стремлением деятельно участвовать в решении важнейших общенациональных задач «Молодая Гвардия Единой России» заслужила высокий авторитет и признание, подчеркнул Президент Владимир Путин в поздравлении участникам праздничных мероприятий, посвященных 20-летию создания МГЕР.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, патриотические и благотворительные проекты молодогвардейцев вызывают искреннее восхищение и вдохновляют окружающих.

«С 2022 года вы помогаете воинам и жителям новых регионов, восстанавливаете города, а в тылу поддерживаете семьи участников СВО. Особые слова благодарности в адрес тех из вас, кто по зову сердца отправился на фронт защищать Родину. Желаю дружной подмосковной команде молодогвардейцев, а это уже более 11 тысяч человек, также уверенно идти к своим мечтам. Пусть упорство и вера в себя помогут вам свернуть горы. И обязательно ведите за собой других!» — сказал Игорь Брынцалов.

В свою очередь Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что за такой большой и очень важный для страны отрезок времени молодежное крыло партии заняло свое, особое место в российской политике.

Не менее важно то, что активисты МГЕР делают, восстанавливая мирную жизнь в прифронтовых территориях, отметил Председатель «Единой России».

Председатель «Единой России» поручил молодогвардейцам подключаться к реализации проектов, которые обеспечивают социальные лифты для молодежи.

Дмитрий Медведев отметил, что организация служит надежным кадровым резервом партии, и в этом году более 200 представителей «Молодой Гвардии» стали депутатами по итогам ЕДГ-2025.

«Немаловажно, что многие из них, из вас, сумели превзойти на выборах более опытных политиков. Это показатель огромного потенциала нашей молодежи. В следующем году нас ждут большие выборы, выборы в Госдуму. Ваша задача — активно включиться в проведение избирательной кампании», — сказал он.

В заключение Дмитрий Медведев заявил: истекшие 20 лет показали, что решение о создании «Молодой Гвардии Единой России» было абсолютно верным.

«Я прямо скажу — в самые трудные периоды истории нашей страны, в самую трудную годину, в самые сложные временные отрезки „Молодая Гвардия“ действительно вышла на передовую. Вы потом и кровью доказали то, что вы — настоящие сыны и дочери нашего Великого Отечества. Я поздравляю вас с 20-летием. Вы — молодцы. Ну, а Победа — Победа за нами!» — резюмировал Председатель партии.