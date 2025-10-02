Молодая «черная вдова» вышла за 60-летнего добровольца СВО ради выплат за смерть

В Ульяновской области 38-летняя женщина фиктивно вышла замуж за 60-летнего участника СВО Тараса А., сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Максима Гребенюка. Родные рассказали, что не знали о его жене — мужчина никогда с ней не жил, а сама супруга даже не приехала на его похороны.

Тарас А. родом из ульяновского села Чамзинка. В декабре 2024 года он отправился на СВО и спустя почти полгода погиб.

После этого сын Тараса Илья узнал от администрации, что незадолго до гибели отец женился на некой Анастасии М. По словам наследника, папа никогда не упоминал о женитьбе на женщине, которая годится ему в дочери.

«Есть вероятность, что свидетельство о браке фальшивое, так как в момент регистрации Астахов находился на СВО», — говорится в статье.

Жена не приехала на похороны Тараса, но уже на следующей день после известия о его гибели подала документы на получение выплат, предусмотренных ей как вдове участника СВО. Адвокат уже подал суд и жалобу в прокуратуру с требованием лишить женщину выплат.