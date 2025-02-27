Молочный холдинг «ЭкоНива» запускает образовательный интенсив для студентов

Группа компаний «ЭкоНива», один из лидеров российской молочной отрасли, объявляет о начале набора студентов для участия в новом образовательном проекте «Весеннее академия — 2025». Программа будет проходить с марта по апрель на предприятиях холдинга и предлагает уникальные возможности для студентов, заинтересованных в развитии сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В рамках обучения запланированы интенсивные курсы в различных сферах, включая животноводство, агрономию, почвоведение, селекцию и семеноводство, переработку, инжиниринг, строительство и экономику. Участники смогут не только послушать лекции от ведущих экспертов холдинга, но и принять участие в командообразующих мероприятиях, экскурсиях и практических занятиях на предприятиях компании. В академии предусмотрено ограниченное число мест — по 15 участников на каждое направление. Предприятие обеспечит студентам не только транспорт до места проведения мероприятий и обратно, но также питание и проживание во время учебы.Д

Для участия в программе студенты должны соответствовать ряду требований: быть на третьем или четвертом курсе бакалавриата, третьем или пятом курсе специалитета, либо на первом-втором курсе магистратуры. Также рассматриваются заявки от студентов средних профессиональных учебных заведений по специальностям «переработка» и «инжиниринг». Важно, чтобы кандидаты не имели опыта участия в проектах компании ранее. Заявки принимаются не позднее чем за 14 дней до начала курса. Узнать расписание и все условия участия можно на сайте предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.