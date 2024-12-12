Молочные предприятия Подмосковья смогут воспользоваться льготными займами

Снижение ставки: молочное скотоводство включено в число приоритетных направлений льготного кредитования. Изменения утверждены приказом Минсельхоза России и зарегистрированы Минюстом России 10 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Так, молочные предприятия смогут воспользоваться льготными займами по сниженным ставкам. Максимальный процент для заемщиков составит 30% от ключевой ставки Центрального Банка + 2%, а уполномоченные банки при выдаче кредита будут субсидироваться государством в размере 70% от ставки ЦБ РФ.

Молочные фермеры смогут получить льготный займ под 8,3%, что меньше на 4,2% ранее предлагаемых условий. Потратить средства можно на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое оснащение молочных предприятий — технику, оборудование и средства автоматизации, покупку молодняка коров молочных пород и племенной продукции, кормов, ветеринарных препаратов, запчастей для сельскохозяйственной и грузовой техники, а также оборудования. Подробнее с приказом можно ознакомиться по ссылке.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что в Подмосковье до 2028 года запланированы к вводу 15 молочных ферм. Поголовье коров будет увеличено на 45 тысяч, а производство молока вырастет на 462 тысячи тонн в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.