Молочную продукцию и воду с сентября можно проверять онлайн по системе «Честный знак»

С 1 сентября в Подмосковье розничным магазинам, занимающимся продажей молочной продукции и упакованной воды, станет обязательным использование разрешительного режима онлайн проверки через систему маркировки «Честный знак». Это требование не распространяется на крупные торговые сети, которые уже используют данный режим с мая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Чтобы подготовиться к новым правилам, розничные магазины должны предпринять определенные шаги. В первую очередь, получить доступ к ключу в личном кабинете системы маркировки и обновить кассовое программное обеспечение с функцией проверки. Кроме того, следует настроить бизнес-процессы для товаров, продажа которых ограничена, и обучить кассиров следовать запрету на продажу на кассе.

Для тестирования механизмов разрешительной системы рекомендуется начать добровольную проверку прямо сейчас. Это позволит заранее подготовиться к выполнению новых обязательных требований. Эксперты оператора системы поддержки готовы ответить на ваши вопросы по телефону: 8 (800) 222-15-23 или по электронной почте support@crpt.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.