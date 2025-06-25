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Молочно-товарная ферма из Орехово-Зуева увеличит свое поголовье до 200 коров

ООО «Слава» продолжает модернизацию молочно-товарной фермы в поселке Прокудино Орехово-Зуевского городского округа. Компания получила разрешение на строительство коровника для содержания крупного рогатого скота, что позволит увеличить поголовье фермы до 200 голов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Реализовать инвестпроект планируется в 2026 году, а ввод объекта в эксплуатацию создаст 20 дополнительных рабочих мест на предприятии. Объем инвестиций составляет более 100 млн рублей.

Ферма содержит коров породы Монбельярд и реализует молочную продукцию на перерабатывающие предприятия Москвы и Московской области. В перспективе — нарастить производственные мощности за счет увеличения поголовья. В настоящее время компания выпускает 750 тонн молока в год.

Правительство Московской области предоставляет меры господдержки региональным сельхозтоваропроизводителям. Так, в 2023–2024 годах по результатам отбора ООО «Слава» получили субсидии на поддержку производства молока, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.