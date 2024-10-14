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Молебен о Победе с Казанской иконой Божией Матери пройдет в Одинцове

Верующие из Одинцова смогут присоединиться к всероссийскому молебну о Победе с Казанской иконой Божией Матери, сообщает Московская митрополия .

Чудотворный Казанский образ Божией Матери пребывает в Одинцовской епархии Московской митрополии с 15 по 17 октября.

15 и 16 октября с 8:00 до 21:00 верующие смогут поклониться святыне в Одинцове в Георгиевском кафедральном соборе, расположенном на Можайском шоссе, д. 57.

Прихожане Красногорска смогут приложиться к чудотворному образу 16 октября с 22:00 — 17 октября до 8:00 в Никольском кафедральном соборе, расположенном на пл. Соборная, д. 1.

Кроме того, они смогут это сделать 17 октября с 8:00 до 13:00 в Храме святителя Луки Симферопольского на территории госпиталя Nº3 А. А. Вишневского по адресу: п. Новый, 1, стр. 1.

Жители Звенигорода смогут поклониться образу Казанской иконы Божией Матери 17 октября с 13:30–15:30 в Вознесенском соборе, расположенном на Московской улицу, д. 2а.

Прихожанам Краснознаменска поклонение святыне станет доступно 17 октября с 16:30 до 19:00 в Михаило-Архангельском храме по адресу: ул. Парковая, д. 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.