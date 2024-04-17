Мокрый снег накроет Москву в предстоящие выходные

Мокрый снег прогнозируется в Москве в ночь на субботу и воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Как уточняются синоптики, 20 апреля в тыловой части южного циклона пройдут небольшие осадки, включающие дождь и мокрый снег. Есть вероятность слабых заморозков на почве.

Местами сохранится порывистый ветер до 17 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью будет от 0 до 7 градусов, днем — 9-16 градусов.