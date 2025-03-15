Мокрый снег и ветер ожидаются в Московском регионе 15 марта

Днем 15 марта в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также северо-западный ветер с порывами от 4 до 9 метров в секунду, говорится на официальном сайте Гидрометцентра .

В течение дня в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Умеренные осадки в виде снега и мокрого снега пройдут на юго-востоке области. В некоторых местах может образовываться гололедица, в связи с чем рекомендуется быть максимально осторожными и внимательными.

Порывы северо-западного ветра будут варьироваться от 4 до 9 метров в секунду в течение дня. Атмосферное давление будет 748 мм. рт. ст. В дневное время воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В ночь на 16 марта ожидается небольшое похолодание до -2, -4 градусов. Облачность с прояснениями сохранится. Местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица.