Мокрый снег и штормовой ветер накроют Москву в предстоящие выходные

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, гололедице и ветре 5 и 6 апреля

Жителей Москвы ждет похолодание в предстоящие выходные. 5 и 6 апреля ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В указанные дни в городе прогнозируется ухудшение погодных условий. Непогода придет вечером 5 апреля. Температура составит от ноля до плюс пяти градусов.

В ночь на 6 апреля столбики термометров покажут минус шесть — минус один градус. Днем будет от минус двух до плюс трех градусов.

Днем 6 апреля будет идти снег, местами мокрый. Порывы ветра составят до 17 м/с, а на дорогах появится гололедица.

В связи с этим жителей просят быть аккуратнее. Автолюбителям порекомендовали при непогоде снижать скорость, избегать опасных маневров, не парковать авто рядом с деревьями. Пешеходам стоит избегать шатких конструкций, не оставлять детей без присмотра.

Сильные порывы ветра были в Москве и 4 апреля. Они достигали 15 м/с.