Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в воскресенье пройдут небольшие осадки, они будут преимущественно в виде мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.