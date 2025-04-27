Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье пройдут небольшие осадки, они будут преимущественно в виде мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут плюс 5 — плюс 7 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление прогнозируется 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура составит минус 3 — минус 1 градус, днем — от плюс 10 до плюс 12. Будет преимущественно без осадков.