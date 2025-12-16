Мокрый снег и около 0 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник температура прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде ожидаются гололедица, местами гололед, налипание мокрого снега.
Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Предстоящей ночью и днем 17 декабря в регионе термометры покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами пройдут небольшие осадки, прогнозируется гололедица.
