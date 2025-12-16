Мокрый снег и около 0 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и Москве во вторник температура прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.