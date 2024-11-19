Мокрый снег и до +4 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице во вторник местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, термометры покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.