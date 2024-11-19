Мокрый снег и до +4 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, термометры покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается 0 — плюс 2 градуса, днем 20 ноября — от плюс 2 до плюс 4. Сохранятся небольшие осадки, ветер усилится порывами до 15 м/с.