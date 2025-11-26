Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице в среду пройдут осадки, преимущественно в виде снега, температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.