Мокрый снег и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду пройдут осадки, преимущественно в виде снега, температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде местами ожидается налипание мокрого снега. Также местами будет гололедица.
Скорость ветра восточной четверти не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 27 ноября — от плюс 5 до плюс 7 градусов. Пройдет небольшой дождь.
