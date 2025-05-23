Мойки самообслуживания становятся технологичными

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Доля моек самообслуживания неуклонно растет, и они остаются одной из сфер автомобильного сервиса, которая идет в авангарде технологического прогресса, и именно здесь можно увидеть инновационные решения и оборудование.

На что обращать внимание, если планируется покупка оборудования для мойки самообслуживания под ключ?

Панель управления — лицо мойки. Ее совмещение с платежным терминалом — ещё один плюс: оплатил, выбрал режим, приступил.

Насос — ключевой агрегат. Надежный насос — это стабильность подачи воды. И стабильность работы мойки в целом. При высоком трафике нагрузка идет круглосуточно. Если насос перегревается, ломается или дает сбои, посты простаивают.

Дозаторы «химии» тоже важны. Дозаторы должны быть точными. Не «примерно капнуть», а отмерять нужное количество строго по заданной программе. Пена, воск, шампунь — все это должно поступать ровно, без пузырей, рывков и «пауков» на кузове.

Многие недооценивают важность удаленного мониторинга, которая следит за потоком клиентов для дальнейшего анализа информации.

Оборудование включает встроенные GSM-модули. Система присылает оповещения, дает отчеты по выручке, расходам и сбоям.

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