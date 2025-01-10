Могут прилететь в конце января: в столице нет «пьяных» свиристелей

«Пьяных» свиристелей в Москве нет, они могут прилететь в конце месяца

Сообщения в Сети о том, что в Москве появились «пьяные» свиристели и снегири, не соответствуют действительности. Птицы еще не прилетели в город, сообщается в Telegram-канале экологов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее появилась информация о том, что не нужно трогать лежащих на земле снегирей и свиристелей. Птицы якобы наелись забродивших ягод рябины и опьянели. Позднее они сами придут в себя и улетят.

Городские специалисты не отмечают массового прилета свиристелей. Обычно птицы посещают столицу, когда кормовая база в северных регионах истощена. Они могут прилететь в Москву к концу января — началу февраля в зависимости от погоды.

Экологи пояснили, что лежащие без движения птицы больше характерны для морозной погоды. Свиристели не пьянеют, а теряют сознание. Так как эти стайные птицы едят много и жадно, то в мороз из-за большого количества холодных ягод в зобе у них нарушается кровоснабжение головного мозга, они теряют сознание. Получается эффект «массового отравления».