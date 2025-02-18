Модный пессимизм: футуролог рассказал о популярности предсказаний конца света

Футуролог Александр Кононов заявил, что популярность и распространение постоянно возникающих предсказаний о близком конце света идут из научных кругов, оттуда они попадают в модели искусственного интеллекта, сообщает Общественная Служба Новостей .

«У меня есть, конечно, свое объяснение всему этому. В частности, агрессивным кругам, которые есть во многих странах, выгоднее поддерживать такие пессимистические взгляды, и тем самым частично снимать с себя ответственность за то, что они разжигают конфликты, войны и так далее», — отметил ученый.

По его словам, такие, оправдывающие агрессивную политику, теории иногда даже намеренно финансируются.

С другой стороны, тиражирование мрачных прогнозов имеет и свои плюсы, подчеркнул футуролог. Они лишают человечество иллюзии безопасности и мобилизуют силы.

Ранее в Сети получил популярность очередной прогноз «суперкомпьютера» World One, согласно которому человеческая цивилизация может исчезнуть к 2050 году.