Модернизацию контейнерных площадок в Солнечногорске завершат в июле этого года

Подрядчики продолжают масштабную модернизацию инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов в округе. В этом году в Солнечногорске обновят 32 контейнерные площадки при поддержке субсидии из бюджета Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент специалисты установили КП в Трусово, Повадино, Бережках, Пешках, Савельево, Глазово, Загорье, Талаево, Осипово, Толстяково, Кривцово, Берсеневке, Менделеево, на ул. Льва Толстого, Пионерской, Рабочей, Красноармейской, Куйбышева и Староандреевской. Также продолжают благоустраивать территорию вокруг них.

В ближайшее время приступят к обновлению площадок в Андреевке, дом № 20 и в деревне Новая, дом № 29. Работы планируют завершить в июле этого года.

«Модернизация контейнерных площадок — часть комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры. Мы хотим сделать город чище и удобнее для жителей. Благодарим Московскую область за помощь в этом важном проекте», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Всего на территории округа находится 414 контейнерных площадок, предназначенных для частного сектора и многоквартирных домов. Из них 387 площадок находятся в муниципальной собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.