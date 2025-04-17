Модернизация ВЗУ в деревне Курово обеспечила жителей чистой кристальной водой

Станция обезжелезивания в Курово обеспечивает высокую очистку воды от всех видов железа и механических примесей, а все показатели на сегодняшний день отвечают нормативам СанПиН. Это было достигнуто благодаря реализации региональной программы «Чистая вода», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Водозаборный узел в Курово работает с 1961 года, обеспечивает водоснабжение 3-х многоквартирных домов и частного сектора, в общей сложности охватывает порядка 300 человек.

Ввиду многократных обращений жителей деревни на качество питьевой воды, в прошлом году на местном ВЗУ была установлена современная станция обезжелезивания, производительностью до 500 кубов воды в сутки.

Современная инновационная система водоочистки работает без использования электроэнергии, в гидроавтоматическом режиме и без химических реагентов, только с применением кинетической энергии. Все эти технологии делают процесс водоподготовки экологически безопасным и энергоэффективным.

Вместе со станцией обезжелезивания на водозаборном узле также введены в эксплуатацию резервуары чистой воды, объемом 27 кубов, и насосная станция второго подъема, производительностью до 45 кубов в час. Все оборудование отечественного производства и имеет пятилетнюю гарантию.

Таким образом, благодаря масштабной программе модернизации системы водоснабжения на территории муниципального округа Истра еще +1 населенный пункт, жители которого теперь обеспечены чистой и безопасной водой, соответствующей стандартам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.