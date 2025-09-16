Модели Орехово-Зуева завоевали призовые места на Всероссийском конкурсе

сегодня в 13:50

Участницы проекта «Возраст в моде», действующего на базе социального центра «Орехово-Зуевский» блестяще выступили на Всероссийском фестивале-конкурсе швейного ремесла «Текстильный Посад», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости фестиваля увидели авторские показы модельеров, посетили мастер-классы, насладились концертной программой от артистов и приобрели изделия ручной работы.

Серебряные модели из Орехово-Зуева представили зрителям и жюри две уникальные и яркие коллекции: «Багряница» и «Просторы России». Наряды получили высокую оценку от публики.

Коллектив завоевал призовые места: 1-е место в номинации «Бохо» и 2-е место в номинации «Павлово-посадский платок».

Напомним также, что хореографические коллективы социального центра «Орехово-Зуевский» представят разные танцевальные направления на фестивале «Танцевальная волна», который состоится 17 сентября в Ликино-Дулеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.