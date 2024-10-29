Модель Vogue Лилия Судакова сядет в тюрьму на 7 лет за убийство мужа-тирана

Зарезавшую мужа-тирана фотомодель журнала Vogue Лилию Судакову в Петербурге приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает «Mash на Мойке» .

В ноябре 2020 года пара приехала из Подмосковья в Санкт-Петербург на выходные. Они жили в съемных апартаментах. В какой-то момент между супругами произошел очередной конфликт. По словам Судаковой, муж незадолго до этого привел в дом постороннюю девушку.

Во время конфликта фотомодель ушла на кухню. Супруг попытался ее успокоить, подошел со спины и положил ей руку на плечо. В этот момент Судакова ударила его ножом в грудь. Прибывшая скорая оказала ему первую помощь, через 2,5 часа мужчина скончался в больнице.

Знакомые встали на сторону фотомодели. Они утверждали, что муж избивал Судакову. Во время расследования подозреваемая находилась в СИЗО, а затем под домашним арестом. Дело несколько раз меняло квалификацию. В итоге Дзержинский районный суд приговорил Судакову к четырем годам условно по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности.

Питерский горсуд пересмотрел это решение и изменил приговор на 7 лет лишения свободы за убийство с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита девушки, которую взяли под страду прямо в заде суда, собирается обжаловать приговор.