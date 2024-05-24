Модель: летом в моду войдут глубокие декольте

Модель Мурашова: летом будут в моде глубокие декольте и летящие ткани

Телеведущая и модель Анна Мурашова заявила, что летом 2024 года многие модные дома сделают акцент на показе женских животов и талий. В связи с этим следящим за модой дамам следует носить глубокое декольте и летящие ткани, сообщает «ФедералПресс» .

Таким образом модные дома хотят показать стать и красоту женской фигуры, отметила Мурашова. По словам модели, грядущим летом также «актуальны, как никогда» будут и открытые плечи у девушек.

«В любом случае, главный элемент моды — это личность! Не забывайте о себе, о своем развитии и не бойтесь экспериментировать», — отметила модель.

Мурашова также рассказала, что среди аксессуаров в моде остаются очки разных форм, но не классические, а асимметричные.