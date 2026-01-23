Мобильный снегоплавильный комплекс перерабатывает до 1,5 тыс куб м снега за смену в Ленинском округе

В Ленинском городском округе коммунальные службы для оперативной ликвидации последствий снегопадов используют мобильный снегоплавильный комплекс, расположенный в деревне Таболово. Это оборудование, состоящее из двух плавильных печей, способно перерабатывать до 1500 кубических метров снежной массы за одну рабочую смену. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Технология работы комплекса обеспечивает быструю и безопасную утилизацию снежных масс. Привезенный снег загружается фронтальным погрузчиком в специальные емкости, заполненные горячей водой. Вода подогревается за счет сжигания газа, подаваемого из автономного газгольдера, а сверху установлены форсунки, которые разбивают снежную массу для ускорения таяния. Образовавшаяся вода проходит через систему фильтрации и перелива, после чего очищенная жидкость сбрасывается в открытый водоем», — рассказал начальник участка МБУ «Дорсервис» Александр Балашов.

Для обслуживания двух печей в смене требуется всего 4 сотрудника. Режим работы комплекса гибкий и зависит от интенсивности снегопадов: в период пиковых нагрузок установки могут функционировать круглосуточно. В процессе работы для очистки от песка, реагентов и мусора, содержащегося в привозном снеге, печи останавливаются на техническое обслуживание дважды за смену.

«Ключевым преимуществом комплекса является его высокая мобильность и автономность. Установку с собственным газоснабжением можно развернуть на любой подготовленной площадке в течение часа», — отметил генеральный директор «КБ Вентиль» Алексей Беляев.

Логистика проста: машины приезжают, диспетчер у шлагбаума открывает проезд и регистрирует прибытие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.