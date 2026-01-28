Мобильный офис МосОблЕИРЦ объявил февральский график работы в Подмосковье

В феврале мобильный офис МосОблЕИРЦ будет работать в разных городских округах Подмосковья. Жители смогут воспользоваться услугами офиса по следующему расписанию:2 февраля — Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13, с 10:00 до 15:00;

3 февраля — Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 15:00;

4 февраля — Дубна, пл. Космонавтов, д. 1, с 10:30 до 15:00;

5 февраля — Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10:00 до 14:30;

6 февраля — Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9:30 до 16:00;

9 февраля — Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10:00 до 15:00;

10 февраля — Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, с 10:30 до 15:00;

11 февраля — Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 11:00 до 15:00;

12 февраля — Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10:30 до 15:00;

13 февраля — Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10:00 до 15:00;

16 февраля — Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10:30 до 14:30;

17 февраля — Сергиев Посад, пос. Лоза, возле д. 9, с 11:00 до 15:00;

18 февраля — Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11:00 до 14:30;

19 февраля — Ступино, рп. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10:30 до 15:00;

20 февраля — Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9:30 до 16:00;

24 февраля — Сергиев Посад, Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11:00 до 15:00;

25 февраля — Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 15:00;

26 февраля — Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 15:00;

27 февраля — Люберцы, пгт. Красково, ул. Егорьевское шоссе, 4 стр. 2, с 9:30 до 15:00.

В мобильном офисе жители могут передать показания счетчиков, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, а также оплатить счета безналичным способом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.