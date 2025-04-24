Мобильный интернет в Москве ускорили на 30%

Более чем за год работы было усовершенствовано несколько тысяч базовых станций, внедрены новые технологии и разработки на территории столицы в пределах МКАД, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%.

Программа рефарминга или перевода предыдущих поколений сетей в LTE и LTE Advancedпродлилась чуть больше года. Обычно она подразумевает полное отключения 3G и перевод выделенных под него частот в 4G, однако в случае с Москвой это могло негативно повлиять на качество голосовых звонков и работу M2M-устройств, среди которых платежные терминалы, банкоматы, системы навигации. Они все еще работают на сети третьего поколения.

Компромиссным решением стало внедрение уникальной среди российских операторов технологии Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющей динамически распределять ресурсы между сетями 3G и 4G в зависимости от нагрузки.

«Москва — это крупнейший мегаполис страны, в стремительном ритме которого важна каждая секунда. Столичные жители все активнее пользуются мобильным интернетом: в марте 2025-го объем пакетного трафика вырос на 14% относительно того же месяца прошлого года», — поделился директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

На фоне постоянного роста объемов трафика перед инженерами также стояла задача сократить перегрузки в сетях 4G, которые могли из-за этого возникать. Здесь тоже заработал уникальный алгоритм распределения трафика. Технология каждые 15 минут обновляет сведения о передаче данных на базовых станциях. И если на одном из диапазонов LTE возникает помеха, то входящий и исходящий трафик в нем незаметно для абонентов направляется на «чистый» диапазон в той же сети. Как только инцидент устраняется, трафик снова распределяется по всем диапазонам.

Программа рефарминга проходит не только в Москве — в 2023 году она охватывала 52 региона РФ, а в прошлом году «МегаФон» расширил ее географию до 75 субъектов. Это позволяет без строительства дополнительных базовых станций значительно улучить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.