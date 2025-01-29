Мобильный интернет ускорен в самом маленьком городе Подмосковья

В подмосковном городе Верея, площадь которого не превышает 5 кв. км, улучшен мобильный интернет, сообщает пресс-служба оператора «МегаФон». Технические специалисты модернизировали базовые станции и расширили покрытие сети не только в жилых зонах, но и в популярных туристических и паломнических локациях.

Теперь жители и гости этого города с 650-летней историей, расположенного в Наро-Фоминском округе, могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 50 Мбит/с.

«Верея — это не только самый маленький, но исторически и культурно значимый город Подмосковья. Это подтверждается и ростом потребления трафика — в 2024 году пользователи в Верее использовали на 15% больше гигабайт, причем пик пришелся на апрель — в дни празднования Пасхи, — поделился директор „МегаФона“ по Москве и Московской области Виктор Югай. — Теперь наш высокоскоростной мобильный интернет позволит туристам и местным жителям делиться своими впечатлениями от этого живописного городка в соцсетях и оставаться на связи во время путешествий и паломничеств».

Оператор продолжает модернизацию и строительство новых базовых станций по всему Подмосковью, включая отдаленные населенные пункты. В прошлом году свыше 700 тыс. жителей региона за пределами ЦКАД получили доступ к более высоким скоростям.