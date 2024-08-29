Мобильный интернет станет безлимитным в метро Москвы и Петербурга

С 1 сентября мобильный интернет в метро Москвы и Санкт-Петербурга станет безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов, сообщает пресс-служба оператора МегаФон.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно спуститься в метро — внутренние системы оператора автоматически позаботятся о том, чтобы пакеты тарифа абонента не расходовались на всем пути до выхода на поверхность.

В 2023-м году метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга суммарно перевезли почти 2,7 млрд пассажиров. Большая их часть в дороге коротает время, смотря сериалы, листая соцсети и слушая музыку — и на все это расходуются лимитированные гигабайты мобильного интернета внутри тарифа.

С начала года объем трафика в столичной подземке вырос на 115%, в петербургской — на 48%. Это связано в том числе и с наплывом туристов в летний период. В Москве чаще можно встретить гостей из Санкт-Петербурга, а в Петербурге — москвичей.

Доля мужчин, которые чаще ездят в столичном метро, на 17% больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36-46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная — здесь женщин можно встретить на 2% чаще, а пассажиров больше в возрасте 46-65 лет.

МегаФон постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. В метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Уже сейчас абоненты МегаФона могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20%.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель, внешне не отличимый от привычных электропроводов на стенах подземки.