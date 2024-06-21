Мобильные лаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю

С 14 по 21 июня мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 20 выездов и посетили 18 городских округов: Лыткарино, Мытищи, Раменский, Химки, Долгопрудный, Егорьевск, Люберцы, Лосино-Петровский, Одинцовский, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Чехов, Дмитровский, Лобня, Балашиха, Наро-Фоминский, Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Лабораторные исследования воздуха играют ключевую роль в оценке качества окружающей среды Подмосковья. Проведение таких исследований позволяет определить содержание различных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Работа специалистов службы помогает оценить экологическую обстановку в конкретном районе, выявить источники загрязнения и принять меры для их устранения», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились суммарно по 31 загрязняющему веществу: диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), оксид углерода (CO), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), взвешенные частицы РМ2.5 и РМ10, взвешенные вещества, метан (СН4), озон (О3), бензол (С6Н6), толуол (C7H8), этилбензол (C8H10), о-ксилол (C8H10), стирол (C8H8), фенол (C6H6O), хлорбензол (C6H5Cl), этан (C2H5), пропан (C3H8), изобутан (СН3)3СН), изопентан (CH (CH3)2(C2H5), пентан (C5H12), бутан (C4H10), смесь предельных углеводородов (C1H4-C5H12), смесь предельных углеводородов (C6H14-C10H22), гексан (C6H14), гептан (C7H16), октан (C8H18), нонан (C9H20), декан (C10H22).

По результатам исследования отобранных проб воздуха в двух точках проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,4 ПДК м. р., что не является превышением установленных нормативов. Содержание остальных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДК м. р.

«Только лабораторные исследования и данные со стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферы служат достоверным источником информации о ее загрязнениях. На основе полученных с постов наблюдения и передвижных эколабораторий данных разрабатываются программы и мероприятия по улучшению качества воздуха, направленные на снижение уровня загрязнения и защиту окружающей среды», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.