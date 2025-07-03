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Мобильные лаборатории Подмосковья не выявили превышения загрязнения в воздухе

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили выезды в Наро-Фоминский и Одинцовский округа для проверки качества воздуха вблизи местных предприятий. Оба выезда прошли по просьбам жителей, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В городе Апрелевка Наро-Фоминского округа специалисты проанализировали пробы воздуха в зоне влияния складского комплекса. В деревне Зайцево Одинцовского округа пробы отбирались вблизи объектов местной строительной компании. Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по тридцати двум загрязняющим веществам.

Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на момент проведения исследований не зафиксировано. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДКм.р.

Специалисты «Мособлэкомониторинга» подтвердили нормативное качество воздуха в городе Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.