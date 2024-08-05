Мобильные лаборатории Подмосковья не выявили негативного воздействия на атмосферу

В период с 26 июля по 2 августа в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 24 выезда и посетили 18 городских округов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг» ежедневно проводят выездные мероприятия по обращениям граждан и поручению ведомства, отбирают и анализируют пробы воздуха и воды, — рассказал глава Минэкологии Тихон Фирсов. — За июль ими совершено 63 выездов для проведения исследований атмосферного воздуха и 8 для проведения исследований воды».

Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по тридцати одному загрязняющему веществу: оксид углерода (СО), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S) и др.

По результатам исследования отобранных проб воздуха в одной точке проведения отбора наибольшие разовые концентрации сероводорода составили 0,8 ПДК м. р., что не является превышением установленных нормативов. Содержание остальных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,4 ПДК м. р.

«Без ГКУ «Мособлэкомониторинг» уже сложно представить работу по мониторингу окружающей среды. Служба существует уже 5 лет и за это время силами ее специалистов удалось добиться существенного улучшения благоприятной обстановки в Подмосковье», — добавил Тихон Фирсов.

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