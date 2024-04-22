Мобильные лаборатории не выявили нарушений после объезда 14 округов Подмосковья

С 11 по 18 апреля в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 17 выездов и посетили 14 горокругов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Оценка состояния атмосферного воздуха является важной частью в мониторинге окружающей среды, так как позволяет оценить уровень загрязнения атмосферы различными загрязняющими веществами. Эти данные необходимы для выявления и анализа источников загрязнения, оценки влияния на окружающую среду, а также для разработки мер по улучшению качества воздуха», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились суммарно по 31 загрязняющему веществу: диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), оксид углерода (CO), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), взвешенные частицы РМ2.5 и РМ10, взвешенные вещества, метан (СН4), озон (О3), бензол (С6Н6), толуол (C7H8), этилбензол (C8H10), о-ксилол (C8H10), стирол (C8H8), фенол (C6H6O), хлорбензол (C6H5Cl), этан (C2H5), пропан (C3H8), изобутан ((СН3)3СН), изопентан (CH (CH3)2(C2H5)), пентан (C5H12), бутан (C4H10), смесь предельных углеводородов (C1H4-C5H12), смесь предельных углеводородов (C6H14-C10H22), гексан (C6H14), гептан (C7H16), октан (C8H18), нонан (C9H20), декан (C10H22).

По результатам исследования отобранных проб воздуха лишь в одной точке проведения отбора наибольшие разовые концентрации диоксида азота составили 0,5 ПДК м. р., что не является превышением установленных нормативов, содержание остальных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДК м. р.

«В Подмосковье создана развитая сеть постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Каждый житель региона в режиме реального времени может посмотреть качество воздуха в своем городском округе через геопортал», — добавил Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.