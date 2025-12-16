Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили свыше 1,4 тыс выездов

Подведены предварительные итоги работы ГКУ Московской области «Мособлэкомониторинг» в 2025 году. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, работники учреждения традиционно перевыполнили плановые показатели. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«С начала года мобильные лаборатории провели 1 460 исследований качества атмосферного воздуха, воды в поверхностных водоемах и уровня звукового давления. Это на 380 наблюдений больше, чем планировалось. Суммарный маршрут мобильных лабораторий превысил 150 тысяч километров, до конца года эта цифра еще увеличится», — рассказал глава Минэкологии.

Министр также отметил хорошие темпы развертывания стационарных постов наблюдения за качеством воздуха в городских округах, их количество фактически составляет уже 364. В этом году установлены посты в городских округах Серпухов, Клин и Электросталь, в настоящее время идет процесс согласования технологического присоединения постов к электрическим сетям.

Ранее сообщалось, что подмосковная система экомониторинга пополнилась сетью автоматического наблюдения за уровнем паводковых вод, которая включает 166 программно-аппаратных комплексов, отслеживающих ситуацию на самых паводкоопасных водных объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.