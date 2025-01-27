Мобильные эколаборатории проверили воздух в 17 округах Подмосковья за неделю

С 17 по 24 января в рамках мониторинга атмосферного воздуха в Подмосковье мобильные эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» совершили 21 выезд и посетили 17 городских округов: Чехов, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Истра, Балашиха, Егорьевск, Рузский, Воскресенск, Коломна, Воскресенск, Ленинский, Ступино, Щелково, Мытищи, Раменский, Солнечногорск, Королев. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводились суммарно по 32 загрязняющим веществам: диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), аммиак (NH3), оксид углерода (CO), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), взвешенные частицы РМ1, РМ2.5 и РМ10, взвешенные вещества, метан (СН4), озон (О3), бензол (С6Н6), толуол (C7H8), этилбензол (C8H10), о-ксилол (C8H10), стирол (C8H8), фенол (C6H6O), хлорбензол (C6H5Cl), этан (C2H5), пропан (C3H8), изобутан (СН3)3СН), изопентан (CH (CH3)2(C2H5), пентан (C5H12), бутан (C4H10), смесь предельных углеводородов (C1H4-C5H12), смесь предельных углеводородов (C6H14-C10H22), гексан (C6H14), гептан (C7H16), октан (C8H18), нонан (C9H20), декан (C10H22).

По результатам исследования отобранных проб воздуха превышений зафиксировано не было, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе фиксировалось на уровне 0,2-0,6 ПДК м. р.На прошлой неделе, лаборатории совершили выезды в 14 городских округов, где зафиксировали содержание загрязняющих веществ на уровне 0,2-0,8 ПДК м. р.

Мониторинг атмосферного воздуха в Подмосковье помогает оперативно выявлять и реагировать на возможные превышения норм. По итогам измерений, инспекторы эконадзора могут провести контрольно — надзорное мероприятие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.